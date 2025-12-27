- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1730
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине снова объявлена воздушная тревога — летят ракеты
Пройдите в ближайшее укрытие.
В Украине с утра звучит воздушная тревога, охватившая все регионы.
По данным Воздушных сил, россияне выпустили ракеты. Группа ракета уже зашла в воздушное пространство нашей страны.
Напомним, ночью россияне совершили атаку по Украине. Воздушная тревога звучала во всех регионах. Громко было в столице и области. В Киевской области пострадал гражданский человек, зафиксированы повреждения жилых домов, предприятий и объектов инфраструктуры в нескольких районах региона.
На фоне атаки противника Польша поднимала истребители.