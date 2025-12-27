ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Украина
В Украине снова объявлена воздушная тревога — летят ракеты

Пройдите в ближайшее укрытие.

Автор публикации
Анастасия Павленко
РФ атакует Украину

РФ атакует Украину / © скриншот с видео

В Украине с утра звучит воздушная тревога, охватившая все регионы.

По данным Воздушных сил, россияне выпустили ракеты. Группа ракета уже зашла в воздушное пространство нашей страны.

Напомним, ночью россияне совершили атаку по Украине. Воздушная тревога звучала во всех регионах. Громко было в столице и области. В Киевской области пострадал гражданский человек, зафиксированы повреждения жилых домов, предприятий и объектов инфраструктуры в нескольких районах региона.

На фоне атаки противника Польша поднимала истребители.

