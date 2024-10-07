В Украине снова объявлена воздушная тревога: ракетная опасность

Сегодня, 7 октября, в Украине снова объявлена воздушная тревога — "покраснели" все области.

В Воздушных силах предупредили - ракетная опасность по всей территории Украины из-за МиГ-31К.

Между тем киевляне сообщают о звуках, похожих на взрывы.

Мониторинговые каналы пишут, что летят "Кинжалы" в сторону Хмельницкой области.

Напомним, российская армия в ночь на 7 октября снова применила против Украины беспилотные летательные аппараты.

В Киев дроны заходили волнами и по разным направлениям.

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