В Украине снова объявлена воздушная тревога: россияне атакуют ракетами

Воздушная тревога. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Утром субботы, 13 декабря, в Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза беспилотников и ракет.

Об этом стало известно с карты тревог и сообщения воздушных сил.

По состоянию на 07:05 сирены раздаются в большинстве областей Украины. Не покраснели только регионы на западе: Тернопольская, Ровенская, Волынская, Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.

оккупанты запустили крылатые ракеты. Большинство воздушных целей – в направлении Одессы. Ракеты также были запущены по Кировоградщине и Николаевщине.

В настоящее время в воздушном пространстве находятся БПлА. Некоторые группы следуют из акватории Черного моря курсом на Одесщину. В частности, дроны также фиксируют в Херсонской, Полтавской, Черкасской, Николаевской областях.

Актуальная карта воздушных тревог по состоянию на 07:05.

Напомним, ночью в Украине несколько раз объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы МиГ. Россия атаковала Украину ракетами «Кинжал». Кроме того, россияне запускали "Калибры" и большое количество беспилотников.

В частности, оккупанты атаковали Николаевскую область. Также вторую ночь подряд россияне нанесли массированный удар по Одесщине. В регионе исчезли свет и вода. Почти вся Одесса и область остались без электричества.