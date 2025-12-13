- Дата публикации
В Украине снова объявлена воздушная тревога: россияне атакуют ракетами
Сирены не раздаются только на западе Украины.
Утром субботы, 13 декабря, в Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза беспилотников и ракет.
Об этом стало известно с карты тревог и сообщения воздушных сил.
По состоянию на 07:05 сирены раздаются в большинстве областей Украины. Не покраснели только регионы на западе: Тернопольская, Ровенская, Волынская, Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.
оккупанты запустили крылатые ракеты. Большинство воздушных целей – в направлении Одессы. Ракеты также были запущены по Кировоградщине и Николаевщине.
В настоящее время в воздушном пространстве находятся БПлА. Некоторые группы следуют из акватории Черного моря курсом на Одесщину. В частности, дроны также фиксируют в Херсонской, Полтавской, Черкасской, Николаевской областях.
Напомним, ночью в Украине несколько раз объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы МиГ. Россия атаковала Украину ракетами «Кинжал». Кроме того, россияне запускали "Калибры" и большое количество беспилотников.
В частности, оккупанты атаковали Николаевскую область. Также вторую ночь подряд россияне нанесли массированный удар по Одесщине. В регионе исчезли свет и вода. Почти вся Одесса и область остались без электричества.