В Украине снова объявлена воздушная тревога: в каких регионах угроза

Сегодня, 30 марта, в Украине объявлена воздушная тревога – это уже второй раз за день. "Покраснели" южные, центральные и восточные области.

Сообщается об угрозе баллистики.

Ранее заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Тимур Ткаченко призвал не игнорировать воздушную тревогу.

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