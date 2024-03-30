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В Украине снова объявлена воздушная тревога: в каких регионах угроза

В Украине снова объявлена воздушная тревога: в каких регионах угроза

Во время воздушной тревоги находитесь в укрытии Фото: Краматорский городской совет.

Пройдите в укрытие.

Сегодня, 30 марта, в Украине объявлена воздушная тревога – это уже второй раз за день. "Покраснели" южные, центральные и восточные области.

Сообщается об угрозе баллистики.

Ранее заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Тимур Ткаченко призвал не игнорировать воздушную тревогу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракеты и "Шахеды" разлетелись по Украине! На Львовщине есть попадания! В Киеве ликвидируют последствия!

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