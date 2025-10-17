В Украине снова отключают свет: где сегодня действуют графики

Отключение света. / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Утром пятницы, 17 октября, в некоторых областях снова прибегают к аварийным графикам отключений света. Причина — сложная ситуация в энергосистеме.

Об этом сообщили на сайтах облэнерго.

Заметим, графики аварийных отключений применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок нужно немедленно снизить величину потребляемой мощности из сети. Продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это аварийная ситуация, а не графики почасовых отключений, имеющие четкие временные рамки.

Отметим, в «Укрэнерго» сообщили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях введены аварийные отключения.

Сумская область

Сегодня, по указанию НЭК «Укрэнерго», на территории Сумщины были введены графики аварийных отключений. По состоянию на утро ограничения касаются потребителей 1 и 2 очереди.

Кировоградская область

В облэнерго сообщили, что с 09:09 в регионе начали действовать графики аварийных отключений света.

«Уважаемые потребители, в случае одновременного применения ГАО и ГПО время отключений по вашему графику может быть увеличено», — подчеркнули в компании.

Днепропетровская область

«По команде „Укрэнерго“ в Днепропетровской области применены экстренные отключения», — подчеркнули в ДТЭК.

Киев и Киевская область

«В Киеве и Киевской области также применены экстренные отключения света», — сообщили в ДТЭК.

Полтавская область

В Полтавской области в 8:55 применили график аварийного отключения света, сообщили в АО «Полтаваоблэнерго».

Черниговская область

В Черниговской области введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей.

Напомним, в Украине также действовали графики аварийных отключений света. Утром ограничения действовали в некоторых областях, но вечером из-за сложной ситуации в энергосистеме во всех регионах были применены аварийные отключения электроэнергии.