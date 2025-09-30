- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 534
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине снова ожидаются заморозки: где и когда значительно опустится температура
Объявлен I и II уровень опасности.
Синоптики предупреждают о стихийных метеорологических явлениях в Украине. Ряд областей накроют заморозки. В частности, и в воздухе.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Ночью 2 октября в западных (кроме Закарпатья) и 3 октября в Житомирской, Винницкой и Киевской областях заморозки на поверхности почвы 0-5°. Объявлен I уровень опасности.
Значительно прохладнее 2 и 3 октября будет в некоторых западных регионах. На Прикарпатье, Волыни в Ровенской и Житомирской областях прогнозируют заморозки в воздухе 0-3°. Это – II уровень опасности.
Как сообщалось, октябрь в Украине начнется с аномалии. Уже 1 октября большинство областей Украины ожидает резкое похолодание с мокрой погодой и сильным ветром.