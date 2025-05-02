В Украине снова ожидаются заморозки: какие регионы накроет похолодание

Весна. / © unsplash.com

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В Украину возвращается похолодание – синоптики прогнозируют заморозки. В ночь на субботу, 3 мая, ожидаются заморозки на почве в Сумской, Харьковской и Луганщине.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

3-4 мая в Украине местами будут порывы юго-западного ветра до 15-20 м/с. Кроме того, на выходных в западных, северных областях и Винницкой области будут кратковременные дожди с грозами. На юге, востоке и большинстве центральных областей будет преобладать сухая погода.

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В течение выходных температура ночью будет составлять +7-14°. Тем временем на северо-востоке +2-6° - с заморозками на почве 0-3°.

Днем в Украине максимальная температура воздуха составит +18+23°. Местами воздух прогреется до 23-26° тепла.

В Киеве суббота на воскресенье будут очень теплыми. Днем столбики термометров покажут +23-26°. Впрочем, периодически будет дождь. В столице будет сильный, со штормовыми порывами ветер.

Напомним, ранее синоптики ошарашили прогнозом на май. Прогноз погодных сайтов показывает, что последний месяц весны ожидается дождливым на западе Украины, достаточно теплым на востоке, комфортным в центре и аномально прохладным в Одесской области и в Крыму.

Между тем, аграрии предупреждают, что в этом году некоторых фруктов не будет в Украине из-за морозов. В частности, говорят, что в этом году украинцы в очередной раз останутся без уже практически экзотических для нас абрикосов, дефицитной может быть и черешня. Впрочем, урожай яблок и груш, обещают, должно быть.

Дата публикации 14:16, 28.04.25 Количество просмотров 57 Погода в апреле забрала у украинцев это! Готовьтесь к дефициту черешни и абрикосов! Их не будет!