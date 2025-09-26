ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
414
Время на прочтение
1 мин

В Украине снова ожидаются заморозки: какие регионы накроет похолодание

В регионах ожидаются опасные и стихийные метеорологические явления.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Заморозки.

Заморозки. / © Unsplash

В Украине похолодает. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Температура воздуха снизится, местами – заморозки.

Об этом заявили синоптик Укргидрометцентра.

"Ночью 27 сентября в Украине, кроме юга и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. / © Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. / © Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что в Украине резко изменится погода. Последние выходные сентября принесут украинцам похолодание с заморозками и туманами. Кое-где прогнозируют небольшие дожди.

Дата публикации
Количество просмотров
414
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie