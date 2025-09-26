- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 414
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине снова ожидаются заморозки: какие регионы накроет похолодание
В регионах ожидаются опасные и стихийные метеорологические явления.
В Украине похолодает. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Температура воздуха снизится, местами – заморозки.
Об этом заявили синоптик Укргидрометцентра.
"Ночью 27 сентября в Украине, кроме юга и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.
Объявлен I уровень опасности, желтый.
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что в Украине резко изменится погода. Последние выходные сентября принесут украинцам похолодание с заморозками и туманами. Кое-где прогнозируют небольшие дожди.