В Украине снова ожидаются заморозки: какие регионы под угрозой

В Украине ожидаются порывы ветра и заморозки

В Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий и вернутся заморозки.

Об этом сообщает ГСЧС Украины со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.

Украинский гидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях днем 23 апреля: в Киеве, а также в западных и северных областях ожидаются порывы ветра 15–20 м/с (І уровень опасности желтый).

Ночные заморозки 24 и 25 апреля

Синоптики предупреждают об ощутимом понижении температуры в ночные часы, что несет угрозу для раннецветущих плодовых деревьев.

Ночью 24 апреля в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях в воздухе ожидаются заморозки 0-3° (II уровень опасности — оранжевый).

На остальной территории — на поверхности грунта заморозки 0–5° (и уровень опасности желтый).

Ночью 25 апреля в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях в воздухе ожидаются заморозки 0–3° (II уровень опасности — оранжевый).

На остальной территории, кроме запада, — на поверхности почвы заморозки 0–5° (и уровень опасности желтый).

Напомним, что в Украине в ближайшие дни температурный режим будет оставаться низким, иногда возможен мокрый снег.