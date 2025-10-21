- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 426
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине снова ожидаются заморозки: когда и какие регионы накроет похолодание
Объявлен II уровень опасности.
Местами в Украине по-прежнему держится холодная погода. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в ночь на 23 октября.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"Ночью 23 октября в восточных областях заморозки в воздухе 0-3 °", - сообщили синоптики.
Температура воздуха существенно опустится в ночное время в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Объявлен II уровень опасности (оранжевый).
Напомним, синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какие сюрпризы готовит погода. Да, в течение этой недели немного потеплеет. Однако уже со следующего — и к концу октября температурный фон может снова несколько снизиться.