Украина

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
426
Время на прочтение
1 мин

В Украине снова ожидаются заморозки: когда и какие регионы накроет похолодание

Объявлен II уровень опасности.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Заморозки.

Заморозки. / © sphinx.blog.bg

Местами в Украине по-прежнему держится холодная погода. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в ночь на 23 октября.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Ночью 23 октября в восточных областях заморозки в воздухе 0-3 °", - сообщили синоптики.

Температура воздуха существенно опустится в ночное время в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Объявлен II уровень опасности (оранжевый).

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине. / © Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине. / © Укргидрометцентр

Напомним, синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какие сюрпризы готовит погода. Да, в течение этой недели немного потеплеет. Однако уже со следующего — и к концу октября температурный фон может снова несколько снизиться.

