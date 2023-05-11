В Украине снова подешевело топливо на АЗС: какие цены 11 мая

На АЗС Украины средняя цена на горючее 11 мая снизилась по сравнению с предыдущим днем в пределах 7-13 копеек.

Об этом сообщает Enkorr.ua.

Так, стоимость бензина марки А-95 за сутки снизилась до 45,98 грн/л, цена марки А-95+ упала до 47,90 грн/л, а дизтоплива – до 44,91 грн/л.

Цены на все виды топлива снизила сеть АЗС Shell. Там стоимость бензина А-95 опустилась до 47,71 грн/л (-60 коп.), цена марки А-95+ упала до 50,40 грн/л (-50 коп.), а дизтоплива – до 46,80 грн. /л (-1,09 грн).

В сетях автозаправок Chipo и U.GO стоимость бензина А-95 просела на 58 и 33 коп. – до 42,68 грн/л и 44,91 грн/л соответственно.

На заправочных станциях сети U.GOО, кроме 95-го бензина, потеряли в цене также А-95+ и дизтопливо – до 46,75грн/л (-20 коп.) и 44 грн/л (-39 коп.) соответственно.

Отмечается, что дизтопливо в течение суток дешевело несколько активнее, чем бензины. Так, этот вид горючего на автозаправках сетей UPG, BVS, Chipo и других подешевел на 0,11-1,50 грн/л.

Цена на топливо в сетях АЗС Украины 11 мая 2023 года/Инфографика Enkorr

Напомним, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн предупредил, что по возвращении в июле 2023 года налогов на довоенный уровень и увеличении акциза на горючее, оно в Украине существенно подорожает. Так, стоимость бензина вырастет на 10–11 грн, а дизеля – на 7–8 грн.

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