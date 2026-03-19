В Украине снова подорожали яйца: цены выросли на рекордный показатель за год

В Украине продолжает расти стоимость куриных яиц. Только за последний месяц цены повысились более чем на 3%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, пишет agronews.

Цены на яйца выросли — сколько стоят сейчас

Так, в феврале средняя потребительская цена яиц выросла на 3,1% — до 68,33 грн за десяток против 66,27 грн в январе.

Годовые показатели еще больше шокируют: по сравнению с февралем 2025 года яйца подорожали на 33,6%. Они стоили 51,14 грн за десяток.

В то же время в Госстате уточняют, что эти показатели не учитывают данные с временно оккупированных территорий, а также регионов, где продолжаются или велись боевые действия.

По информации портала «Минфин», в популярных сетях супермаркетов цены на яйца такие:

«Ясенсвит», 1 сорт, 10 шт:

Auchan — 78,50 грн

Megamarket — 88,20 грн

Novus — 79,99 грн

Auchan — 83,60 грн

Varus — 79,80 грн

Напомним, что цены на продукты в Украине остаются чувствительными к сезонным факторам, стоимости кормов и логистике, что и дальше влияет на динамику стоимости яиц.

«Золотые» яйца будут не только на Пасху

Заметим, что в 2026 году традиционное весеннее удешевление яиц может не произойти из-за роста затрат на производство. Основным фактором удорожания остаются дорогие корма, формирующие большую часть себестоимости.

Дополнительно на цены оказывает давление на топливо, что увеличивает расходы на логистику и поставки. Если после Пасхи горючее не подешевеет, существенного падения стоимости яиц ожидать не стоит.

Цены на продукты в Украине растут — последние новости

В Украине к концу марта 2026 года цены на молочную продукцию могут вырасти до 12%. Основными причинами являются мировые тенденции, рост стоимости горючего и сокращение поголовья скота. Дополнительное давление на цены оказывают затраты на логистику и увеличение экспорта молочной продукции. По состоянию на март средняя цена молока в Украине составляет около 60 гривен за бутылку.

Цены на овощи борщового набора в 2026 году ниже, чем в прошлом году, благодаря хорошим урожаям и сложившимся запасам. Впрочем, к лету внутренние ресурсы будут иссякать, будет расти доля импорта, что может привести к удорожанию. Ожидается, что в мае из-за увеличения предложения украинских тепличных овощей цены временно могут стать доступнее.