В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию: пока будут продолжаться

Киев. / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Во вторник, 21 октября, Верховная Рада уже в 17-й раз одобрила продление военного положения в Украине.

Об этом стало известно с заседания парламента и сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Действие военного положения продлено еще на 90 суток - то есть, по меньшей мере, до 3 февраля 2026 года. Закон вступит в силу 5 ноября.

Заметим, что решение поддержали 317 народных депутатов. Один нардеп выступил против, а еще один - воздержался.

В этот период продолжена и мобилизация в Украине. Законопроект поддержали 315 депутатов ВРУ.

Заметим, накануне, 20 октября, президент Владимир Зеленский внес в Совет два соответствующих законопроекта - №14128 и №14129.

После принятия документов парламентом – дальше – подпись спикера Руслана Стефанчука и президента Владимира Зеленского.

Напомним, 16-й раз продление военного положения и общей мобилизации было принято Верховной Радой 15 июля. Оно длится с 7 августа по 5 ноября 2025 года.