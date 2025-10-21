- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1733
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию: пока будут продолжаться
Украинский парламент продлил военное положение и мобилизацию до 3 февраля 2026 года.
Во вторник, 21 октября, Верховная Рада уже в 17-й раз одобрила продление военного положения в Украине.
Об этом стало известно с заседания парламента и сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Действие военного положения продлено еще на 90 суток - то есть, по меньшей мере, до 3 февраля 2026 года. Закон вступит в силу 5 ноября.
Заметим, что решение поддержали 317 народных депутатов. Один нардеп выступил против, а еще один - воздержался.
В этот период продолжена и мобилизация в Украине. Законопроект поддержали 315 депутатов ВРУ.
Заметим, накануне, 20 октября, президент Владимир Зеленский внес в Совет два соответствующих законопроекта - №14128 и №14129.
После принятия документов парламентом – дальше – подпись спикера Руслана Стефанчука и президента Владимира Зеленского.
Напомним, 16-й раз продление военного положения и общей мобилизации было принято Верховной Радой 15 июля. Оно длится с 7 августа по 5 ноября 2025 года.