В Украине снова продлили мобилизацию и военное положение: пока будут продолжаться

Киев. / © Associated Press

Во вторник, 28 апреля, Верховная Рада уже в 19-й раз продлила мобилизацию и военное положение в Украине. Они будут действовать до 2 августа.

Об этом стало известно с заседания парламента, а также сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Заметим, накануне президент Владимир Зеленский подал в парламент соответствующие законопроекты №15197 и №15198. Сегодня же решение о продлении военного положения поддержали 315 парламентариев, а по мобилизации — 304 депутата.

После подписания спикером ВРУ Русланом Стефанчуком и президентом военное положение и мобилизация будут продлены еще на 90 дней — до 2 августа. Закон вступит в силу 4 мая. В предыдущий раз Рада поддержала законопроекты 26 января 2026 года.

В Украине идет мобилизация. После ее продления могут появиться конкретные предложения по обновлению или корректировке правил. В настоящее время над этими предложениями работает Министерство обороны.

После 4 мая части украинцев придется оформлять отсрочки по-новому. Проверить актуальность отсрочки можно в приложении «Резерв+». Если в электронном извлечении указана новая дата действия отсрочки, например 1 августа, это означает, что ее уже продлили автоматически.

Отметим, что в Украине сейчас насчитывается около 10 млн официально трудоустроенных граждан, из которых примерно 1,3 млн имеют бронирование от мобилизации.

