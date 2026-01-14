В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию: сколько будет продолжаться

Военное положение в Украине / © ТСН

Верховная Рада Украины поддержала продление военного положения на территории страны еще на 90 суток.

За соответствующий указ №14366 проголосовали 333 народных депутата, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Срок предыдущих указов действует до 03 февраля 2026 года (5 утра), поэтому новое продолжение устанавливает военное положение до 04 мая 2026 года. Это уже 18-й случай, когда парламент голосует за продление особого правового режима.

После голосования документ будет передан на подпись председателю Верховной Рады и Президенту Украины для окончательного утверждения.

Кроме того, Верховная Рада приняла продление общей мобилизации на 90 дней. Новый срок также будет действовать до 4 мая 2026 года.

Парламент поддержал продолжение всеобщей мобилизации. / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Ранее Владимир Зеленский назвал сигнал, означающий полное завершение войны. Как отметил глава государства, военное положение завершится, когда в Украине появятся гарантии безопасности, включающие мониторинг и присутствие партнеров.

Также напомним, что ранее Верховная Рада назначила Михаила Федорова на должность министра обороны. За кандидатуру проголосовали 277 депутатов.