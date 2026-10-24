В Украине снова продлят военное положение и мобилизацию: на какой срок

Мобилизация в Украине / © ТСН

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Военное положение и мобилизацию в Украину на следующей неделе снова продлят еще на 90 дней.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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Как ожидается, в ближайшее время президент Владимир Зеленский внесет в Раду предложения по продлению военного положения и мобилизации на 90 дней — с 31 октября 2026 года по 29 января 2027 года.

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«В понедельник, 26 октября, будет голосование в Раде», — сообщил нардеп, отметив, что это продолжение будет уже 21-м.

Как работает процедура продления

В Украине идет действие военного положения и общей мобилизации, срок которых продлевают каждые 90 дней. Действующий период, принятый летом, завершается 31 октября 2026 года.

Удлинение действия особого правового режима и мобилизационных мер происходит по четко определенной законодательной процедуре:

Глава государства издает два отдельных указа — о продлении срока действия военного положения и о продлении общей мобилизации.

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Документы представляются на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

Народные депутаты голосуют за утверждение президентских указов, после чего обновленные сроки официально вступают в силу.

Напомним, последнее решение о продлении было принято в июле 2026 года. Тогда президент Украины подписал соответствующие указы:

№596/2026 — о продолжении действия военного положения;

№597/2026 — о продлении сроков проведения общей мобилизации.

Оба документа предусматривали продление правового режима на 90 суток — до 31 октября 2026 года.

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Вечером 23 октября премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что в Украине изменяют систему бронирования и отменяют стопроцентную бронь даже для критических предприятий. Государство готовит новый механизм. По его словам, главной задачей правительства является создание честных правил для тыла и фронта, поскольку ежемесячно количество забронированных растет на десятки тысяч, тогда как военные нуждаются в возможности вернуться домой.

Также Кабинет министров Украины пересматривает правила бронирования от мобилизации, а народный депутат Марианна Безугла предлагает отменить отсрочки для медиков, ученых НАН и полиции. ТСН.ua выяснял, что уже изменилось и к чему готовиться украинцам.

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