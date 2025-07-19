В Украине снова прогнозируют жару до +37: погода на неделю

В Украину возвращается жара / © Pixabay

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С понедельника, 21 июля, в Украину возвращается сухая и жаркая погода, местами воздух прогреется до 37 градусов.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии «Фактам ICTV».

Циклон, который принес осадки в Украину, начнет отступать в северном направлении уже 20 июля.

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Во вторник, 22 июля, лишь в северных и западных областях локально ожидаются небольшие осадки с грозами, 23 июля — на северо-востоке.

Температура в эти дни начнет повышаться, достигнув ночью 15-21 градуса, а днем — 28-34 градуса.

На юге, востоке и местами в центральных областях ожидается сильная жара местами 35-37 градусов.

В западных областях будет прохладнее, температура воздуха будет колебаться в пределах 24-30 градусов.

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«Температурный фон будет несколько выравниваться, начиная с понедельника-вторника», — говорит синоптик.

Во второй половине недели в Украине, кроме юго-востока, снова пройдут кратковременные дожди с грозами. 24 июля в большинстве областей без осадков.

Температура воздуха при этом не изменится — будут преобладать 35-37 градусов на юге и востоке, на остальной территории — 28-30 градусов.

После 26 июля может быть небольшое снижение температурных показателей на несколько градусов.

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Напомним, в субботу, 19 июня, в ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение из-за гроз, града и шквалов.