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В Украине снова прогнозируют жару до +37: погода на неделю
Циклон, который принес осадки в Украину, начнет отступать в северном направлении уже 20 июля.
С понедельника, 21 июля, в Украину возвращается сухая и жаркая погода, местами воздух прогреется до 37 градусов.
Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии «Фактам ICTV».
Циклон, который принес осадки в Украину, начнет отступать в северном направлении уже 20 июля.
Во вторник, 22 июля, лишь в северных и западных областях локально ожидаются небольшие осадки с грозами, 23 июля — на северо-востоке.
Температура в эти дни начнет повышаться, достигнув ночью 15-21 градуса, а днем — 28-34 градуса.
На юге, востоке и местами в центральных областях ожидается сильная жара местами 35-37 градусов.
В западных областях будет прохладнее, температура воздуха будет колебаться в пределах 24-30 градусов.
«Температурный фон будет несколько выравниваться, начиная с понедельника-вторника», — говорит синоптик.
Во второй половине недели в Украине, кроме юго-востока, снова пройдут кратковременные дожди с грозами. 24 июля в большинстве областей без осадков.
Температура воздуха при этом не изменится — будут преобладать 35-37 градусов на юге и востоке, на остальной территории — 28-30 градусов.
После 26 июля может быть небольшое снижение температурных показателей на несколько градусов.
Напомним, в субботу, 19 июня, в ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение из-за гроз, града и шквалов.