В Украине снова произошел дефицит электроэнергии: что говорят энергетики

Причина дефицита электроэнергии в Украине – стремительный рост потребления из-за тяжелых погодных условий и одновременное включение в сеть тысяч потребителей из регионов, пострадавших от непогоды.

Об этом сообщает Укрэнерго.

"Электростанции не могут произвести достаточной электроэнергии, чтобы удовлетворить все потребности потребителей: солнечные электростанции почти не работают из-за плотной облачности во всех регионах, а на тепловых электростанциях некоторые блоки еще находятся в ремонте", — говорят энергетики.

В Укрэнерго отмечают, что в энергосистеме сейчас сложилась тяжелая ситуация. Поэтому энергетики просят экономно использовать электроэнергию в течение всего дня до 18:00.

"Экономное потребление не означает, что нужно выключить все в доме и сидеть в темноте. Достаточно выключить свет там, где он в этот момент не нужен и внимательно отнестись к тому, как вы пользуетесь мощными электроприборами: оставить работать только самое необходимое, а все несрочные дела перенести на вечер и ночь после 18:00", — объяснили в Укрэнерго.

Напомним, в Минэнерго сообщают, что, учитывая текущую ситуацию в Украине, не должны прибегать к отключениям электроэнергии. К сожалению, это может измениться.

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