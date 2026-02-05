ТСН в социальных сетях

Украина
644
1 мин

В Украине произошло землетрясение: первые подробности

Підземні поштовхи на глибині 3 км зафіксували у Чернівецькій області.

Анастасия Павленко
Запад Украины всколыхнуло землетрясение

Запад Украины всколыхнуло землетрясение / © cxid.info

Дополнено новыми материалами

4 февраля в Украине произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в 23.44 в Днестровском районе Черновицкой области. Магнитуда землетрясения составила 1,7, а произошло оно на глубине 3 км.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

«По классификации землетрясение относится к неощутимым», — говорится в сообщении.

Напомним, в Азовском море произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,1 балла. Толчки ощутили даже в Запорожской и Донецкой областях.

Ранее землетрясение в Украине было фиксировано в январе. Так, в районе города Мукачево, что в Закарпатской области, почувствовали толчки. Магнитуда составляла 2,4 по шкале Рихтера, а глубина эпицентра — 9 км.

