Количество граждан, вновь использующих русский язык в быту, растет, несмотря на полномасштабную войну.

Об этом сказала речевая омбудсмен Елена Ивановская в интервью РБК-Украина, объяснив эту тревожную тенденцию человеческой психологией.

По словам Ивановской, в 2022 году, в начале большой агрессии, русский язык совершенно четко ассоциировался с врагом, и общество испытывало стыд перед публичным его употреблением. Это привело к резкому уменьшению его распространения.

«Сегодня сработала человеческая психология привыкания к войне. И часть общества постепенно возвращается к старым языковым практикам», — констатирует омбудсмен.

Несмотря на фиксацию этого регресса, Ивановская категорически выступает против насильственных методов в вопросе распространения украинского. По ее мнению, эффективны могут только долгосрочные стратегии.

«Я вижу два главных пути: просвещение и пример», — сказала она.

Омбудсменко предлагает начинать работу по поощрению украинского языка с самого младшего возраста — буквально с роддома. Речь идет о системной поддержке семей: дарить украинскую книгу, диски с колыбельными и специальные памятники, которые напоминали бы родителям о ценности языка как основы формирования характера и судьбы ребенка.

Таким образом, власти должны делать ставку не на давление, а на создание природной, привлекательной и ценной украиноязычной среды.

