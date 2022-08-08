В Украине снова раздается воздушная тревога: не пренебрегайте личной безопасностью (карта)

В 03:14, 8 августа 2022 года, воздушная тревога объявлена в нескольких областях на западе, востоке, юге и севере Украины.

Нужно немедленно следовать в укрытие! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!

Большинство Украины в настоящее время находится в потенциальной опасности.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие. Берегите себя!

Следите за сообщениями от местных властей!

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