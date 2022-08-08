Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Украине снова раздается воздушная тревога: не пренебрегайте личной безопасностью (карта)

Дата публикации
Просмотры
6357
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Украине снова раздается воздушная тревога: не пренебрегайте личной безопасностью (карта)

Фото: ТСН.ua

Украину охватила воздушная тревога.

В 03:14, 8 августа 2022 года, воздушная тревога объявлена в нескольких областях на западе, востоке, юге и севере Украины.

Нужно немедленно следовать в укрытие! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!

Большинство Украины в настоящее время находится в потенциальной опасности.

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие. Берегите себя!

Следите за сообщениями от местных властей!

Читайте также:

Новые правила проезда общественным транспортом во время тревоги: соблюдают ли их люди

Новые правила проезда общественным транспортом во время тревоги: соблюдают ли их люди

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация