В Украине снова раздается воздушная тревога: не пренебрегайте личной безопасностью (карта)

Украину охватила воздушная тревога.
В 03:14, 8 августа 2022 года, воздушная тревога объявлена в нескольких областях на западе, востоке, юге и севере Украины.
Нужно немедленно следовать в укрытие! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!
Большинство Украины в настоящее время находится в потенциальной опасности.
Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие. Берегите себя!
Следите за сообщениями от местных властей!
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