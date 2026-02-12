В Украине снова сообщили об угрозе «Орешника»: детали

Воздушная тревога.

В четверг, 12 февраля, в Украине снова предупредили об угрозе баллистики. Мониторы пишут о возможных пусках ракеты «Орешник». Пока «покраснели» только те регионы, где фиксируют российские БПЛА.

Об этом сообщили воздушные силы.

«Угроза применения баллистического вооружения», — говорится в сообщении.

Тревога не объявлена по всей стране. Мониторы отмечают, что, вероятно, россияне проводят тренировки на полигоне Капустин Яр. Если угроза именно поэтому, то будут отбои. Если пуск состоялся, то подлет в Киев составляет 5-10 минут, во Львов — 10-15 минут.

Заметим, что более двух часов назад ПС также предупреждали об угрозе и запуске баллистической ракеты. Руководитель ЦПИ СНБО Александр Коваленко впоследствии сообщил, что пуск был имитационным.

Напомним, с 12:26 до 12:47 в Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. Мониторы и военные предупредили о пуск ракеты «Орешник» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.