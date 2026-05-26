На Украину снова надвигается ненастье: свежий прогноз от Диденко

Погода

В среду, 27 мая, в Украине ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Атмосферный фронт с волной доставит влажную погоду с дождями практически на всей территории страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха будет такой:

на юге и юго-западе — +25 ... +28 градусов;

на Харьковщине, Полтавщине, Сумщине, Луганщине — +17 ... +21 градус;

на остальной территории — +20…+23 градуса.

Атмосферный фронт

Какая погода в Киеве

В Киеве 27 мая ожидается ветреная погода со штормовыми порывами северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Также будет дождь и температура около 21 градуса.

С четверга в Украине ожидается похолодание. Дневные температуры опустятся до +12…+18 градусов. В начале июня теплая погода восстановится.

Синоптик призывает украинцев быть осторожными во время сильного ветра, особенно в Киеве. Рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе и избегать высоких деревьев и рекламных конструкций.

Напомним, климатологи предупреждают, что в 2026-2027 годах Землю может накрыть самый мощный экологический феномен за последние 150 лет — "супер"-фаза Эль-Ниньо. Это климатическое явление принесет планете аномальную жару, масштабные засухи и наводнения.

