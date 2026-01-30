В Украине снова сунет ненастье: в регионах вводят ограничения движения

Мороз / © Unsplash

Реклама

В восточных регионах Украины фиксируется резкое ухудшение погодных условий. Харьковскую область накрыл ледяной дождь, который при минусовой температуре мгновенно образует на дорогах и тротуарах сильный гололед.

Об этом сообщает ТСН.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, для предотвращения аварийных ситуаций и транспортных пробок, на территории области введен временный запрет на движение грузового транспорта.

Реклама

Ограничения будут действовать с 21:00 вечера до 09:00 утра на автомобильной дороге государственного значения М-03 (Киев — Харьков — Довжанский).

Речь идет о запрещении проезда в направлении от Харькова до Полтавской и Киевской областей. Кроме того, на отдельных опасных участках ограничения касаются не только тяжеловесных фур, но и пассажирских автобусов.

Как будут работать коммунальные службы

Синоптики предупреждают, что ситуация в ближайшее время не улучшится. В течение ночи и завтрашнего дня в регионе ожидаются: сильные снегопады, осадки в виде дождя и мокрого снега, снижение температуры воздуха.

Дорожные службы области переведены в усиленный режим работы.

Реклама

«К ликвидации последствий непогоды только в Харьковской области привлечено более 100 единиц спецтехники и почти 250 работников», — отметили в ОВА.

Коммунальщики обрабатывают дорожное покрытие противогололедными материалами, чтобы обеспечить проезд хотя бы для легкового транспорта и экстренных служб.

Власти и спасатели призывают водителей быть максимально внимательными за рулем, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Жителей области просят по возможности воздержаться от поездок собственным транспортом без необходимости к стабилизации погодных условий.

Во Львове объявили режим подготовки к чрезвычайной ситуации на фоне угрозы возможных массированных ударов РФ и прогнозируемого резкого похолодания. Мэр Андрей Садовый отметил, что сильные морозы, которые ожидают в эти выходные, могут стать дополнительным фактором риска для критической инфраструктуры.

Реклама

В городе приведены в готовность все коммунальные службы, в то же время жителей призвали также подготовиться: проверить укрытие, зарядить павербанки и зарядные станции, запастись необходимыми продуктами, водой и лекарствами, а также обратить внимание на пожилых людей и лиц с инвалидностью, нуждающихся в помощи.

Отдельно власти отметили важность получать информацию только из официальных источников и не сливать воду из систем отопления в случае временных отключений тепла без соответствующего разрешения. В случае проблем с электроснабжением или отоплением жителям будут сообщать о работе ближайших «Пунктов несокрушимости».

Как сообщалось, в Украине объявлен красный уровень опасности из-за сильных морозов. Уже в течение 1–3 февраля ожидается резкое понижение температуры, местами до -30°. Объявлен III уровень опасности, красный.