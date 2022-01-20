В Украине снова увеличилось количество "оранжевых" карантинных зон: локдаун грозит уже двум регионам

В "оранжевой" зоне карантина уже семь областей Украины.
В Украине по состоянию на 20 января из-за ухудшения ситуации с COVID-19 уже семь областей в "оранжевой" зоне, одна из них близка "красной" зоне, ситуация начала ухудшаться еще в одном регионе.
Об этом идет речь на сайте Министерства здравоохранения.
"Оранжевыми" сейчас Сумская, Ивано-Франковская, Ровенская и Черновицкая, Львовская, Житомирская, Тернопольская области. Две последние перешли из "желтой" в "оранжевую" зону сегодня.
В Житомирской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования — 20,2% при разрешенном максиме 20%; в Тернопольской области – 23,3%.
В Ивано-Франковской области коэффициент выявления случаев инфицирования соответствует "красной" зоне — 31,8% за нормы до 20%. Также фиксируется превышение динамики уровня COVID-госпитализаций – аж 108,4%, днем ранее было – 92,9%.
Также в регионе фиксируется рост уровня госпитализаций – 81,5 за нормы до 60 на 100 тыс. населения.
Во Львовской области два дня подряд превышена динамика уровня госпитализаций. Остальные регионы Украины — в "желтой" зоне карантина.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Ранее в Ивано-Франковской ОГА анонсировали ужесточение ограничений из-за COVID-19.
Как сообщалось, медицинская система Украины готовится к очередной нагрузке из-за потенциальной вспышки нового штамма коронавируса "Омикрон".
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