- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 291
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине снова воздушная тревога: где есть угроза ракетного удара
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.
В Киеве в обед 28 февраля объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других областей.
«Угроза применения баллистического вооружения», — сообщили в Воздушных силах.
В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики из Брянщины.
Впоследствии стало известно, что баллистика была направлена в Харьков. По словам местных жителей, в Харькове раздаются взрывы.
Напомним, что сегодня у Днепре «Шахед» упал в 10 метрах от дома мэра Филатова.