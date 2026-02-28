ТСН в социальных сетях

В Украине снова воздушная тревога: где есть угроза ракетного удара

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.

Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога 28 февраля

Воздушная тревога 28 февраля / © ТСН.ua

В Киеве в обед 28 февраля объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других областей.

«Угроза применения баллистического вооружения», — сообщили в Воздушных силах.

В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики из Брянщины.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:06

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:06

Впоследствии стало известно, что баллистика была направлена в Харьков. По словам местных жителей, в Харькове раздаются взрывы.

Напомним, что сегодня у Днепре «Шахед» упал в 10 метрах от дома мэра Филатова.

