В Украине снова воздушная тревога: где есть угроза ракетного удара
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.
В Киеве вечером, 7 мая, объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других областей.
«Угроза применения баллистического вооружения с севера», — сообщили в Воздушных силах.
В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики с Брянщины.
Также Воздушные силы по состоянию на 18:40 сообщили о скоростных целях на Кривой Рог и центр Полтавщины курсом на Хорол.
Маршрут крылатых ракет, по информации мониторинговых чатов по состоянию на 18:40:
Полтавщина→Миргород/Хорол
Днепропетровщина→Межевая
Днепропетровщина→Кривой Рог/р-н
Напомним, что сегодня в обед в Украине уже объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.