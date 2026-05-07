В Украине снова воздушная тревога: где есть угроза ракетного удара

Воздушная тревога 7 мая / © ТСН.ua

В Киеве вечером, 7 мая, объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других областей.

«Угроза применения баллистического вооружения с севера», — сообщили в Воздушных силах.

В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики с Брянщины.

Также Воздушные силы по состоянию на 18:40 сообщили о скоростных целях на Кривой Рог и центр Полтавщины курсом на Хорол.

Карта воздушных тревог по состоянию на 18:35

Маршрут крылатых ракет, по информации мониторинговых чатов по состоянию на 18:40:

Полтавщина→Миргород/Хорол

Днепропетровщина→Межевая

Днепропетровщина→Кривой Рог/р-н

Напомним, что сегодня в обед в Украине уже объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

