В Украине снова – воздушная тревога: какие области охватила

В Украине объявлена вторая воздушная тревога за ночь.
В Украине в ночь на 4 апреля объявлена воздушная тревога в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях и автономной республике Крым.
Пока не сообщается о причинах объявления воздушной тревоги.
Будьте осторожны, находитесь в укрытиях, прислушивайтесь к сообщениям официальных властей.
Воздушная тревога пока в области не объявлена.
Напомним, что ранее СМИ сообщали о "прилете" после взрывов.
Добавим, что ранеев Одессе раздался ряд взрывов.
Заметим, что враг нанес удары по Одессе и району ударными беспилотниками.
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