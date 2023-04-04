В Украине снова – воздушная тревога: какие области охватила

В Украине объявлена вторая воздушная тревога за ночь.

В Украине в ночь на 4 апреля объявлена воздушная тревога в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях и автономной республике Крым.

Пока не сообщается о причинах объявления воздушной тревоги.

Будьте осторожны, находитесь в укрытиях, прислушивайтесь к сообщениям официальных властей.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Воздушная тревога пока в области не объявлена.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о "прилете" после взрывов.

Добавим, что ранеев Одессе раздался ряд взрывов.

Заметим, что враг нанес удары по Одессе и району ударными беспилотниками.

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