Украина
883
2 мин

В Украине снова вводят аварийные отключения: где сегодня не действуют графики

Аварийные графики будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Отключение света.

Отключение света. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 24 декабря, в нескольких областях Украины снова прекратили действовать графики отключения света. Энергетики вводят аварийные отключения электроэнергии.

Об этом стало известно из информации облэнерго и сообщения НЭК «Укрэнерго».

В «Укрэнерго» отметили, что ограничения усилили из-за последствий атак на объекты энергетической инфраструктуры. Сегодня в ряде регионов применены аварийные отключения электроэнергии. Их упразднят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

«Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, не действуют», — добавили в компании.

Харьковская область

По данным облэнерго, в Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в сети. Кроме того, одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

Сумская область

По указанию НЭК «Укрэнерго» на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 10 очередей. В облэнерго объясняют, что причина таких ограничений — повреждение энергосистемы в результате российской атаки.

Полтавская область

В облэнерго отмечают, что в 10:23 получили команду от «Укрэнерго» применить графики аварийных отключений объемом в десять очередей.

Отметим, в «Укрэнерго» сообщили, что этой ночью были атакованы энергообъекты в нескольких областях. Появились новые обесточения в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.

По данным энергетиков, потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня во всех регионах в течение суток вынужденно применяются меры по ограничению потребления.

Напомним, накануне ночью во время комбинированного удара РФ ударила по объектам энергетики. Под прицелом находилась инфраструктура на западе страны. В частности, во Львовской и Ивано-Франковской областях.

В ряде областей возникли проблемы со светом, в регионах начали действовать аварийные отключения. Кроме того, Хмельнитчина почти полностью осталась без электричества. В регионе были серьезно повреждены энергообъекты. Кроме того, Львов и Тернополь тоже остались без электричества.

