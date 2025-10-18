В Украине снова вводят графики: где не будет света сегодня вечером

Отключение света.

В субботу вечером, 18 октября, энергетики снова прибегают к графикам отключений света. Только в Черниговской области снова применяются почасовые отключения.

Об этом стало известно из информации на сайтах облэнерго и ДТЭК.

Заметим, что продолжительность отключений света, когда действуют экстренные и аварийные графики, невозможна. Они, в отличие от графиков почасовых отключений, не имеют четких временных пределов.

Отметим, в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных областях Украины были применены аварийные отключения электроэнергии.

"Причина введения ограничений – последствия предварительных российских ударов по энергетической инфраструктуре", - подчеркнули в компании.

Днепропетровская область

"По команде "Укрэнерго" в Днепропетровской области применены экстренные отключения", - сообщили в пресс-службе компании.

Кировоградская область

В Кировоградоблэнерго сообщили , что с 17:13 введен график аварийных отключений света.

Сумская область

С 17:04 в Сумской области действуют графики аварийных отключений. По данным облэнерго , 1 и 2 очереди потребителей обесточены.

Напомним, аналитики ISW отмечают, что в настоящее время Кремль точечно бьет по Украине, готовя масштабное отключение света. Войска РФ адаптируют тактику дальнобойных ударов посредством беспилотников и ракет, направленных на энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы масштабно нарушить ее работу.

Издание "УП" со ссылкой на собственные источники сообщало, что могут оказаться без света прифронтовые и приграничные с РФ регионы. В первую очередь это касается Черниговщины и Сумщины. Также под угрозой Харьковщина, Запорожье, Днепропетровщина, Николаевщина, Одесщина, Херсонщина.

Энергетику нужно спасать уже! Шостка в полной темноте! Как пережить зиму?