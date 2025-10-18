- Дата публикации
В Украине снова вводят графики: где не будет света сегодня вечером
Аварийные отключения были применены в отдельных областях Украины.
В субботу вечером, 18 октября, энергетики снова прибегают к графикам отключений света. Только в Черниговской области снова применяются почасовые отключения.
Об этом стало известно из информации на сайтах облэнерго и ДТЭК.
Заметим, что продолжительность отключений света, когда действуют экстренные и аварийные графики, невозможна. Они, в отличие от графиков почасовых отключений, не имеют четких временных пределов.
Отметим, в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных областях Украины были применены аварийные отключения электроэнергии.
"Причина введения ограничений – последствия предварительных российских ударов по энергетической инфраструктуре", - подчеркнули в компании.
Днепропетровская область
"По команде "Укрэнерго" в Днепропетровской области применены экстренные отключения", - сообщили в пресс-службе компании.
Кировоградская область
В Кировоградоблэнерго сообщили , что с 17:13 введен график аварийных отключений света.
Сумская область
С 17:04 в Сумской области действуют графики аварийных отключений. По данным облэнерго , 1 и 2 очереди потребителей обесточены.
Напомним, аналитики ISW отмечают, что в настоящее время Кремль точечно бьет по Украине, готовя масштабное отключение света. Войска РФ адаптируют тактику дальнобойных ударов посредством беспилотников и ракет, направленных на энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы масштабно нарушить ее работу.
Издание "УП" со ссылкой на собственные источники сообщало, что могут оказаться без света прифронтовые и приграничные с РФ регионы. В первую очередь это касается Черниговщины и Сумщины. Также под угрозой Харьковщина, Запорожье, Днепропетровщина, Николаевщина, Одесщина, Херсонщина.