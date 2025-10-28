ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
71
Время на прочтение
2 мин

В Украине снова вводят графики отключений: что известно о ситуации 28 октября

Причиной стали новые российские удары по энергообъектам и одновременное увеличение потребления из-за погодных условий.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Электроэнергия

Электроэнергия / © ТСН.ua

В Украине снова возвращаются к ограничениям электроэнергии. Во вторник, 28 октября, в нескольких регионах с 08:00 до 22:00 вынуждены введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2 очередей.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

В результате российских ударов по энергообъектам на утро 28 октября обесточены потребители в нескольких областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где повреждены сети.

Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления, но ситуация остается сложной из-за последствий и предварительных обстрелов.

Потребление электроэнергии держится на высоком уровне. По состоянию на 6:30 утра вторника, 28 октября, оно было на 1,8% выше, чем в это время в понедельник.

Энергетики объясняют это облачной погодой в большинстве областей. Из-за нее бытовые солнечные электростанции, которые помогали системе, сейчас демонстрируют низкую эффективность или вообще не работают.

В тех же регионах, где действуют графики для населения, в период с 07.00 до 22.00 применяются также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Кроме последствий обстрелов, энергетики борются с последствиями ненастья. Из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, порывы ветра) к утру оставались обесточенными 30 населенных пунктов в Днепропетровской области. Заживление потребителей ожидается к концу текущих суток.

В компании отмечают, что ситуация в энергосистеме может изменяться, поэтому важно следить за сообщениями местных облэнерго.

Напомним, киевлянам советовали подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением. Да, по возможности стоит приобрести генераторы, которые смогут обеспечить электричеством одну или несколько квартир.

Дата публикации
Количество просмотров
71
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie