В Украине снова выключают свет: что нужно сделать, чтобы не остаться без связи

Отключение света / © ТСН.ua

Этой ночью Киев и 9 областей Украины подверглись комбинированной ракетной атаке, что повлекло за собой аварийные обесточения. Несмотря на это, критически важная связь для украинцев остается доступной. Однако как это сделать?

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Операторы мобильной связи были готовы к таким кризисным ситуациям. Их инженерные бригады работают в усиленном режиме, переводя базовые станции на аккумуляторы и генераторы.

Советы для личной подготовки к блекауту

1. Всегда находите «Пункт несокрушимости».

Заранее загрузите Карту Пунктов несокрушимости в приложении «Действие» (с главного экрана). Это позволит вам иметь оффлайн доступ к информации о ближайшем месте, где можно:

зарядить телефон;

подключиться к Интернету;

позвонить родным.

2. Обеспечьте автономный домашний интернет

Если вы хотите иметь стабильный домашний интернет даже при длительном отключении света, убедитесь, что ваш провайдер использует технологию XPON. Эта технология позволяет сети работать до 72 часов во время блекаутов.

Проверьте провайдера. Подключена ли технология XPON, можно узнать на интерактивной карте от Минцифры и ЛУН.

Подключите питание. Если ваш провайдер использует XPON, вам нужно купить повербанк и подключить его к роутеру и абонентскому терминалу ONU для обеспечения автономной работы интернета.

3. Используйте национальный роуминг

Если связь оператора исчезла или ухудшилась из-за перегрузки сети или повреждения станции, воспользуйтесь национальным роумингом. Эта функция позволяет телефону подключиться к сети любого другого доступного оператора.

Как подключить роуминг:

Выключите автовыбор сети в настройках:

Android: Настройки → Мобильная сеть (или Подключение) → Оператор.

iOS: Параметры → Сотовые данные → Выбор сети.

Найдите и вручную выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL. Если подключиться не удалось, попробуйте снова или выберите другую сеть. Проверьте возможность вызова или отправку SMS.

Напомним, в пятницу, 10 октября, на территории некоторых областей были введены графики аварийных отключений света. Причиной стали как атаки на объекты энергетики в эту ночь, так и предварительные обстрелы. Причина применения графиков аварийных отключений — последствия российской атаки на энергетику. Энергетики отмечают, что пока сообщить потребителям о продолжительности обесточивания невозможно.

Львов готовится к возможным обесточениям. Город переходит в режим тестирования альтернативных источников. Впрочем, отопительный сезон не начнется в ближайшие недели.