В Украине снова зафиксировали землетрясение: где именно это произошло

Землетрясение в Полтаве / © Скриншот

Реклама

Вечером 6 февраля 2026 года в Полтавской области произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в 19:46:36 на территории Полтавской территориальной громады.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Согласно измерениям специалистов, магнитуда сейсмического события составила 3,1 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 9 км.

Реклама

По нынешней классификации это землетрясение относится к неощутимым. Это означает, что его интенсивность была слишком низкой, чтобы люди могли почувствовать колебания поверхности без специального оборудования. Какие-либо разрушения или угрозы для инфраструктуры региона отсутствуют. Дополнительные технические подробности происшествия доступны на официальном ресурсе Главного центра специального контроля.

Место, где произошло землетрясение в Полтавской области.

Напомним, в Украине 4 февраля произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в 23.44 в Днестровском районе Черновицкой области. Магнитуда землетрясения составила 1,7, а произошло оно на глубине 3 км.

Также в Азовском море произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,1 балла. Толчки ощутили даже в Запорожской и Донецкой областях.