В Украине снова заработала Государственная миграционная служба

В Украине снова заработала Государственная миграционная служба

Граждане могут обращаться за услугами в миграционные отделы.

В Украине с 15 марта территориальные органы и территориальные подразделения ГМС, которые находятся в безопасных районах, где не ведутся активные боевые действия, возобновили прием граждан и предоставление административных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы.

ГМС предоставляет следующие услуги:

— сбор документов для оформления ID-карты;

— оформление загранпаспорта гражданина Украины;

— оформление вида на постоянное и временное проживание;

— вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки;

— продление срока действия загранпаспортов;

— внесение сведений о детях (вклеивание фотографии в загранпаспорт родителей).

Граждане, потерявшие документы или срок действия которых истек, могут обращаться в указанный орган ГМС.

Государственная миграционная служба Украины

Напомним, правительство упростило процедуру оформления паспорта гражданина Украины.

Также от 1 марта 2022 срок действия паспортов граждан Украины для выезда за границу может продлеваться на 5 лет.