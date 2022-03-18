В Украине снова заработала Государственная миграционная служба

Граждане могут обращаться за услугами в миграционные отделы.
В Украине с 15 марта территориальные органы и территориальные подразделения ГМС, которые находятся в безопасных районах, где не ведутся активные боевые действия, возобновили прием граждан и предоставление административных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы.
ГМС предоставляет следующие услуги:
— сбор документов для оформления ID-карты;
— оформление загранпаспорта гражданина Украины;
— оформление вида на постоянное и временное проживание;
— вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки;
— продление срока действия загранпаспортов;
— внесение сведений о детях (вклеивание фотографии в загранпаспорт родителей).
Граждане, потерявшие документы или срок действия которых истек, могут обращаться в указанный орган ГМС.
Напомним, правительство упростило процедуру оформления паспорта гражданина Украины.
Также от 1 марта 2022 срок действия паспортов граждан Украины для выезда за границу может продлеваться на 5 лет.