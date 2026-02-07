ТСН в социальных сетях

Украина
805
1 мин

В Украине снова звучит воздушная тревога - какая угроза

Пройдите в ближайшее укрытие.

Анастасия Павленко
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 7 февраля, в Украине объявлена воздушная тревога. По данным мониторинговых каналов, взлетел МиГ-31К.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 февраля российские войска выпустили по Украине более 400 дронов и 39 ракет разных типов.

В частности, по Украине сегодня летели две ракеты «Циркон», 21 крылатая ракета Х-101, 16 «Калибров», а также 408 ударных БпЛА и беспилотников других типов.

Украинская ПВО обезвредила 24 российские ракеты (10 ракет Х-101 и 14 «Калибров») и 382 дрона. Однако еще 13 ракет и 21 ударный БпЛА попали в 19 местах, в трех местах упали обломки.

Целью атаки были украинская энергосеть, генерация и распределительные подстанции. В «Укрэнерго» добавляют, что попадание в энергообъекты зафиксировали в восьми областях.

Все детали о ночном ударе читайте в новости.

805
