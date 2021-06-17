В Украине сняли ограничения на въезд из Индии

Кабинет министров отменил запрет на пересечение границы из страны, которая недавно устанавливала рекорды по количеству пострадавших от коронавируса.

Украинское правительство разрешило лицам, прибывшим из Индии, где недавно свирепствовала новая волна коронавирусной инфекции, пересекать границу нашего государства с соблюдением стандартных требований для въезда. Об этом говорится в постановлении №611 от 16 июня, опубликованном на "Правительственном портале".

Этим документом Кабмин исключил из своего постановления от 9 декабря 2020 №1236 соответствующий пункт о запрете.

Отныне граждане, прибывающие из Индии (за исключением, дипломатов, беженцев, иностранцев, постоянно проживающих на территории Украины), для пересечения границы должны предъявить стандартный набор документов — полис страхования, отрицательный ПЦР-тест или отрицательный экспресс-тест (время проведение не более, чем 72 часа до пересечения государственной границы) или так называемый ковид-паспорт — документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

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Самоизоляция для украинцев, прибывших из Индии, отменяется.

Напомним, что врачи-эпидемиологи предупреждали о том, что "индийский" штамм коронавируса скоро может появиться в Украине, поэтому новая волна COVID-19 вполне вероятна.

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