В Украине собираются максимально упростить процедуру ввоза необходимых товаров из-за границы

Зеленский в частности готов убрать налоги и акцизы, а также сократить количество таможенников на границах.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует максимально упростить ввоз в Украину товаров первой необходимости.

Об этом он сказал во время своего видеообращения днем 18 марта.

"Поручил Кабинету Министров, секретарю СНБО и спикеру Верховной Рады разработать такой формат решений, который позволит максимально ускорить поставки всех необходимых товаров из-за границы", — заявил Зеленский.

Это, в частности, касается продуктов питания, горючего и других товаров, удовлетворяющих базовые потребности общества.

"Война – не время для того, чтобы бюрократы, карьеристы из разных ведомств усложняли обеспечение людей. Мы хотим максимально упростить прохождение через таможню всех товаров, необходимых сейчас украинцам. Если для этого нужно убирать налоги и акцизы на время военного положения, мы готовы это сделать. Если для этого нужно убрать таможенников, не понимающих задач военного времени, действовать быстро – мы это сделаем", — подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что границы Украины сегодня должны быть открыты для всего, что нужно украинцам.

По его словам, соответствующие решения отдельных органов должны поступить до конца дня. Дальше это будут решать народные депутаты.

"Ведь каждый сейчас должен работать только на украинцев, только на наше государство, на оборону. Не на амбиции. Не на страхи. Не на бюрократию. Все – для защиты Украины!" — подчеркнул Зеленский.

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