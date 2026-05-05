В Украине потеплеет до +27°, но погода резко изменится: синоптики назвали дату
Антициклон принес в Украину жару до +27 градусов и сухую погоду.
Во вторник, 5 мая, в Украине будет достаточно теплая погода. Хотя ожидается небольшая облачность, но без осадков.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине
В течение дня в регионах будет облачно с прояснениями, но осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Днем на востоке, юге и центре температура воздуха составит 19-24° тепла. На побережье морей прогнозируется до +18°. В других областях Украины будет теплее — воздух прогреется до +22-27°.
Синоптикиня Наталья Диденко добавила, что сегодня Украине удержится антициклональный характер погоды. Поэтому осадков не будет, а дневная температура воздуха составит +23-27°.
Когда в Украине изменится погода
По словам Диденко, такая теплая ясная погода в Украине еще продлится. Впрочем, уже в конце недели температура воздуха снова опустится.
«Первое ощутимое изменение синоптической ситуации с дождями и ослаблением градусов — ориентировочно 9-10 мая», — подчеркнула синоптика.
Погода в Киеве
В Киеве сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Скорость юго-западного ветра — 5-10 м/с.
В столице днем столбики термометров покажут от 22 до 27 тепла. В Киевской области температура воздуха составит около +25°.
Напомним, синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в мае температура в Украине ожидается ниже обычной. Так, средняя месячная температура предполагается 12-15 °, а в горных районах Карпат 9-12 °. Это на 1,5 градуса ниже нормы.