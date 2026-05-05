В Украине потеплеет до +27°, но погода резко изменится: синоптики назвали дату

Во вторник, 5 мая, в Украине будет достаточно теплая погода. Хотя ожидается небольшая облачность, но без осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине

В течение дня в регионах будет облачно с прояснениями, но осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Днем на востоке, юге и центре температура воздуха составит 19-24° тепла. На побережье морей прогнозируется до +18°. В других областях Украины будет теплее — воздух прогреется до +22-27°.

Прогноз погоды в Украине на 5 мая. / © Укргидрометцентр

Синоптикиня Наталья Диденко добавила, что сегодня Украине удержится антициклональный характер погоды. Поэтому осадков не будет, а дневная температура воздуха составит +23-27°.

Когда в Украине изменится погода

По словам Диденко, такая теплая ясная погода в Украине еще продлится. Впрочем, уже в конце недели температура воздуха снова опустится.

«Первое ощутимое изменение синоптической ситуации с дождями и ослаблением градусов — ориентировочно 9-10 мая», — подчеркнула синоптика.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Скорость юго-западного ветра — 5-10 м/с.

В столице днем столбики термометров покажут от 22 до 27 тепла. В Киевской области температура воздуха составит около +25°.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в мае температура в Украине ожидается ниже обычной. Так, средняя месячная температура предполагается 12-15 °, а в горных районах Карпат 9-12 °. Это на 1,5 градуса ниже нормы.

