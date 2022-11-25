В Украине сохраняется существенный дефицит электроэнергии – "Укрэнерго"

В Украине на 25 ноября в энергосистеме страны сохраняется дефицит в 30% от потребности потребления.

В Украине на вечер в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит от потребности потребления. Речь идет о 30%.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Как отмечается, поэтапное обновление энергосистемы продолжается. Ремонтные бригады работают круглосуточно. Идет подключение электроэнергии бытовым потребителям.

"Для того чтобы держать баланс в системе в таких условиях, Диспетчерский центр "Укрэнерго" еще утром довел до каждого облэнерго объемы потребления, которых они должны соблюдать в течение суток. Облэнерго самостоятельно определяют очереди отключений потребителей. Диспетчерский центр "Укрэнерго" только доказывает необходимый объем ограничения потребления. Объем имеющихся в системе мощностей достаточен для того, чтобы наиболее оптимально и равномерно чередовать ограничения потребителей в каждой области и Киеве", — рассказали в "Укрэнерго".

Там также отдельно попросили украинцев экономить электроэнергию. Это позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей.

Напомним, что в России часть окружения Путина стремится посадить Украину за стол переговоров ударами по энергетической инфраструктуре.

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