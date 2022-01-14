В Украине сократилась "оранжевая" зона карантина: где улучшилась COVID-ситуация

В Украине сократилась "оранжевая" зона карантина: где улучшилась COVID-ситуация

В "оранжевой" зоне остаются две области.

В Украине "оранжевую" зону покинула Херсонская область. В регионе стабилизировались COVID-показатели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава за 14 января.

Так, в настоящее время в "оранжевой" зоне находятся Сумская и Ивано-Франковская области. Последнюю добавили в список только накануне, 13 января.

В Херсонской области динамика уровня госпитализаций стабилизировалась и значительно ниже допустимой нормы в 50%. Таким образом, регион перешел в "желтую зону".

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 14 января 2022 зафиксировано 10 476 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 140 человек, 7 285 пациентов поправилось.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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