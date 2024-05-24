В Украине сократили перечень особо опасных веществ: что исключили

Кабинет Министров поддержал необходимое для реализации закона о медицинском каннабисе постановление.
В Украине исключены каннабис, смолу каннабиса, а также экстракты и настойки каннабиса из перечня особо опасных веществ.
Соответствующее постановление в пятницу, 24 мая, принял Кабинет Министров, сообщает Министерство здравоохранения.
Из перечня особо опасных психотропных веществ, обращение которых запрещено, исключен тетрагидроканнабиол.
Упомянутые вещества будут включены в соответствующие списки наркотических средств, в том числе растений и психотропных веществ, обращение которых ограничено.
Постановление вступит в силу 16 августа 2024 года одновременно с введением в действие закона о медицинском каннабисе.
В Минздраве отметили, что только тетрагидроканнабинол и его изомеры оказывают психоактивный эффект. Другие каннабиноиды, содержащиеся в конопле, не влияют на психическое состояние, но могут оказать существенное положительное влияние на течение некоторых заболеваний.
Употребление непсихоактивных каннабиноидов не приводит к привыканию и используется в медицине.
В Минздраве также отметили, что государство будет строго контролировать обращение лекарств на основе каннабиса, а использование его в рекреационных целях по-прежнему останется под запретом.
Лекарственные средства, содержащие медицинский каннабис, будут маркированы уникальным электронным идентификатором.
Как и любое лекарство, такие преператы пациент сможет получить в соответствии с медицинскими показаниями, исключительно по назначению врача и по электронному рецепту.
Напомним, 15 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал законопроект №7457 о медицинском каннабисе.
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