В Украине сократился дефицит электроэнергии, растет мощность генерации – "Укрэнерго"

Дефицит мощности в энергосистеме Украины сократился и на утро 30 ноября составляет 27%. Вчера дефицит был на уровне 30%.

Об этом НЭК "Укрэнерго" сообщает в Telegram.

"По состоянию на 11:00 30 ноября производители электроэнергии обеспечивают 73% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности составляет 27%. Постепенно растет мощность генерации, что позволит несколько снизить дефицит в энергосистеме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всем операторам системы распределения (облэнерго) доведены лимиты потребления по каждой области. Превышение лимитов потребления приводит к необходимости применения аварийных отключений во избежание перегрузки сетей и обеспечения баланса в энергосистеме.

Напомним, такая ситуация с электроснабжением в стране – это следствие российских массированных атак на энергетические инфраструктурные объекты Украины, которых уже было семь. Последний ракетный обстрел РФ совершила 23 ноября. Тогда враг попал в дома, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. В результате атаки Киев и ряд других населенных пунктов почти на двое суток остались без света, также не было воды, отопления и связи.

Из-за повреждений энергетических объектов возник дефицит электроэнергии, из-за которого в Украине действуют аварийные и экстренные отключения света.

В то же время, министр энергетики Герман Галущенко дает положительный прогноз и говорит, что ситуация в энергосистеме Украины улучшается с каждым днем ​​и рассказал, когда удастся сократить продолжительность отключения света.

Читайте также: