В Украине сократят продолжительность отключения света: Свириденко сделала заявление о графике

В Украине снизят продолжительность отключений электричества / © Юлия Свириденко

Реклама

Правительство сократит списки критической инфраструктуры, из-за чего графики отключения света станут менее продолжительными.

Об этом сказала премьер-министр Юлия Свириденко.

Как сообщила она, в правительстве провели координационное совещание с руководителями областных военных администраций по реализации решения об актуализации перечней объектов критической инфраструктуры в энергосистеме.

Реклама

По итогам проверки фактических списков удалось высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Ожидается, что это позволит сократить продолжительность почасовых отключений как населения, так и промышленных потребителей.

«Из списков убирали две категории: потребители мощностью менее 100 кВт, и объекты, к которым был подключен ряд других потребителей, которые для обеспечения справедливости распределения электрической энергии подпадают под общие ограничения», — написала Свириденко.

Кроме того, потребители так называемой сопутствующей нагрузки, не имеющие статуса критически важных, будут переведены на стандартные графики отключений.

В правительстве подчеркнули, что пересмотр не касается опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Реклама

Для контроля исполнения принятых решений на местах Минэнерго совместно с Госэнергонадзором получили соответствующие поручения.

Напомним, зима может стать критичной для электросистемы. Если температура будет держаться на уровне -10°C в течение 7 дней, может возникнуть критическая ситуация в системе. Потребление электричества, вероятно, превысит возможности импорта и внутреннего поколения, заявил энергетический эксперт Украинского института будущего, Станислав Игнатьев.