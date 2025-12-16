- Дата публикации
В Украине сократят продолжительность отключения света: Свириденко сделала заявление о графике
По результатам пересмотра фактических списков объектов критической инфраструктуры нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.
Правительство сократит списки критической инфраструктуры, из-за чего графики отключения света станут менее продолжительными.
Об этом сказала премьер-министр Юлия Свириденко.
Как сообщила она, в правительстве провели координационное совещание с руководителями областных военных администраций по реализации решения об актуализации перечней объектов критической инфраструктуры в энергосистеме.
По итогам проверки фактических списков удалось высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Ожидается, что это позволит сократить продолжительность почасовых отключений как населения, так и промышленных потребителей.
«Из списков убирали две категории: потребители мощностью менее 100 кВт, и объекты, к которым был подключен ряд других потребителей, которые для обеспечения справедливости распределения электрической энергии подпадают под общие ограничения», — написала Свириденко.
Кроме того, потребители так называемой сопутствующей нагрузки, не имеющие статуса критически важных, будут переведены на стандартные графики отключений.
В правительстве подчеркнули, что пересмотр не касается опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Для контроля исполнения принятых решений на местах Минэнерго совместно с Госэнергонадзором получили соответствующие поручения.
Напомним, зима может стать критичной для электросистемы. Если температура будет держаться на уровне -10°C в течение 7 дней, может возникнуть критическая ситуация в системе. Потребление электричества, вероятно, превысит возможности импорта и внутреннего поколения, заявил энергетический эксперт Украинского института будущего, Станислав Игнатьев.