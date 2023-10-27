В Украине сообщили о подозрении главе НСЗУ: стали известны подробности

Были излишне израсходованы бюджетные средства в сумме более 2 миллионов гривен.

В Украине следователи сообщили о подозрении главе Национальной службы здоровья. Чиновник обвиняется в служебной халатности.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Как стало известно, в апреле 2022 года по заказу Нацслужбы здоровья Украины одним из специализированных государственных предприятий выполнялись работы по администрированию центральной базы данных электронной системы здравоохранения.

“По результатам выполнения этих работ госпредприятием составлен акт сдачи-приемки услуг, в который включены все работы согласно договору и сведения об определенном объеме фактически не выполнявшихся работ. Председатель НСЗУ должным образом не проверила фактически выполненные работы и не приняла меры по уменьшению общей суммы договора. В результате излишне потрачены бюджетные средства в сумме более 2 миллионов гривен на оплату услуг, которые не предоставлялись”, — отметили в Офисе генпрокурора.

Уже во время проведения обысков по месту жительства и работы правоохранители обнаружили и изъяли документы и другие доказательства. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним, что в Украине осудили изменника, который перешел на сторону кафиров и обстреливал ВСУ под Бахмутом.

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