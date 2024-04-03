В Украине сотни населённых пунктов остались без света: что известно

По состоянию на утро 3 апреля в Украине обесточены 337 населенных пунктов. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Отключения света произошли в ряде регионов: в Киевской области обесточено 180 населенных пунктов, в Черниговской — 58, в Житомирской — 48, в Хмельницкой — 22, в Днепропетровской — 20, в Черкасской — 5, в Кировоградской — 4.

Отмечается, что в Харькове за прошедшие сутки применялись графики почасовых отключений: обесточивались около 230 тысяч потребителей. Графики также применяли и сегодня с утра: было отключено 115 тысяч абонентов.

В министерстве подчеркивают, что в других областях страны ограничений потребителей не планируется, дефицит электроэнергии не предусматривается. Энергосистема страны работает стабильно и сбалансированно.

Кроме того, в результате российских обстрелов обесточивались воздушные линии в Донецкой и Днепропетровской областях.

Как сообщалось, Минэнерго выпустило важное заявление после массированных ударов РФ по объектам энергетики. В частности, ведомство призвало украинцев, представителей СМИ, власти и частных компаний не разглашать важную информацию о состоянии энергетической системы.

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