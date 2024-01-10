В Украине сотни населенных пунктов остались без света: детали

Потребление электричества увеличивается и держится на высоком уровне.

По состоянию на утро 10 января из-за шквального ветра, обледенения линий, падения опор и гололеда в Украине обесточены 523 населенных пункта. Кроме того, тысячи жителей страны остаются без света из-за обстрелов.

Об этом сообщили в НАК "Укрэнерго".

В компании отмечают, что ремонтным бригадам облэнерго за прошедшие сутки удалось возобновить энергопитание для 502 населенных пунктов. Из-за непогоды остаются без электричества жители Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областей.

"Ремонтные бригады облэнерго делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить обесточенных потребителей. Но восстановление тормозят как сложные погодные условия: сильный ветер, мороз, толстый слой льда на оборудовании, так и большое количество нанесенных непогодой повреждений — поваленные опоры, численные — говорится в сообщении.

также отмечается, что по боевым действиям и по другим причинам без света остается 402 населенных пункта в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

В "Укрэнерго" отмечают, что уровень потребления электроэнергии продолжает расти. Одна из причин – морозная температура по всей территории Украины. Именно поэтому украинцы призывают экономить электроэнергию.

Как сообщалось, в Украине могут возникнуть блекауты из-за непогоды. В ближайшее время энергетики могут ввести плановые отключения – в отдельные часы пиковой нагрузки.

Читайте также: