В Украине сотни тысяч людей остаются без света: где не действуют графики

Отключение света. / © Associated Press

В субботу, 10 января, в большинстве регионов Украины действуют графики отключения света. Из-за атак РФ и непогоды тысячи украинцев остаются без электричества, в частности в Днепропетровской и Киевской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение.

Днепропетровская область

Ночью россияне ударили по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. В регионе обесточены более 130 тысяч потребителей.

По данным ДТЭК, обесточивание зафиксировано на левом берегу Днепра, а также в Саксаганском и частично Покровском районах Кривого Рога.

Киев

В Киеве продолжаются работы по возобновлению стабильного электроснабжения после предварительной атаки врага. За сутки удалось вернуть свет более 350 тыс. жителей столицы.

Из-за повреждений сетей — на левобережье Киева введены аварийные отключения. В районах без электроснабжения пока остаются около 60 тысяч семей. На Правом берегу действуют графики почасовых отключений. Впрочем, в Голосеевском и Печерском районах — действуют экстренные отключения.

Киевская область

По состоянию на утро 10 января в Киевской области основная причина отключений света — непогоды. Без электроснабжения остаются почти 98 тысяч семей в 212 разных населенных пунктах. Наиболее сложная ситуация в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах.

По данным ОВА, в Бориспольской и Броварской общинах действует отдельный график электроснабжения. На остальной территории Киевской области действуют две очереди отключений. Кроме того, аварийный участков.

За прошедшие сутки энергетикам удалось возобновить электроснабжение почти для 140 тысяч абонентов. За ночь подключено 40 линий электропередачи.

Напомним, ночью 10 января россияне снова ударили по инфраструктуре Кривого Рога. Из-за последствий ночных ударов в Кривом Роге без электричества остаются несколько микрорайонов, часть котельных работает от сети, часть — от генераторов.