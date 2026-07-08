В Украине создадут национальные бригады восстановления: как это будет работать

Атака РФ на Киевщину

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В Украине создадут национальные бригады обновления, которые будут помогать общинам быстро ликвидировать последствия российских обстрелов. Теперь технику и специалистов смогут оперативно отправлять из одних областей в другие, чтобы как можно быстрее ремонтировать жилье и поврежденные сети.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Кабмин согласовал этот проект, основываясь на прошлом опыте. Тогда более 2000 мастеров со всей страны съехались в столицу, чтобы помочь разгрести последствия обстрелов. По словам Алексея Кулебы, созданные бригады будут оперативно чинить объекты тепло-, водо- и электроснабжения, водоотведения, а также жилые дома.

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«Национальные бригады позволят быстро привлекать квалифицированных специалистов, технику и оборудование из разных регионов туда, где они наиболее нужны», — отметил Алексей Кулеба.

По его словам, координацией формирования бригад будет заниматься «Укрзализныця». К работе будут привлекаться специалисты из предприятий, уже имеющих опыт выполнения аварийно-восстановительных работ. Сами же бригады будут выезжать на места по решениям Государственной комиссии по ТЕБ и ЧС и во взаимодействии с областными военными администрациями.

Финансирование проекта в 2026 году будет осуществляться совместно за счет резервного фонда государственного бюджета, а также местных бюджетов.

«Новый механизм позволит значительно сократить время ликвидации последствий атак и усилит способность общин реагировать на чрезвычайные ситуации», — отметил Кулеба.

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Напомним, 8 июля часть потребителей в шести областях Украины остается без электроснабжения из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры. В то же время в Хмельнитчине аварийные отключения вызвала непогода.

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