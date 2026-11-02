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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине создадут новый центр по возвращению гражданских из России и оккупации: подробности от Лубинца

Гуманитарная миссия в Олешках выявила проблемы с координацией усилий по возвращению гражданских украинцев из российского плена и оккупированных территорий.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец / © скриншот с видео

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объявил о создании отдельного центра возвращения гражданских граждан Украины. Такое решение было принято после гуманитарной миссии в Олешках, которая выявила проблемы с координацией усилий по возвращению украинцев из российского плена и временно оккупированных территорий.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщили журналисты ТСН.ua.

Лубинец объявил о создании центра возвращения гражданских украинцев

Лубинец отметил, что гуманитарная миссия в Олешках стала важным уроком для Украины.

«Основной результат для нас — это то, что гуманитарная миссия в Олешках показала: в Украине недостаточная координация усилий по возвращению находящихся в российских тюрьмах гражданских заложников и гражданских, находящихся на временно оккупированной территории Украины», — заявил омбудсман.

По его словам, именно этот опыт побудил его создать отдельную структуру для работы по возвращению гражданских.

«Пройдя этот путь лично и с командой омбудсмана Украины, а также с коллегами из разных стран, я принял решение и сегодня официально заявляю, что на базе нашего института будет создан отдельный центр возвращения гражданских граждан Украины», — сказал он.

Как будет работать центр возвращения гражданских украинцев

Лубинец объяснил, что в Украине уже действует подобный пилотный проект — Центр защиты прав ребенка. Новую практику планируется распространить и на взрослых гражданских граждан.

«У нас есть подобный пилотный проект — Центр защиты прав ребенка. Мы хотим распространить позитивную практику возвращения, опеки, адвокации и привлечения внимания к нарушениям прав гражданских граждан Украины со стороны Российской Федерации», — отметил омбудсман.

Напомним, ранее мы сообщали, что Дмитрий Лубинец рассказал о результатах гуманитарной миссии в оккупированных Олешках Херсонской области.

По его словам, среди местных жителей было три категории людей: те, кто хотел остаться в городе и нуждался в гуманитарной помощи; те, кто стремился уехать на подконтрольную Украине территорию; а также просили помочь с выездом, но планировал остаться на территории под контролем России. Для каждой из этих групп украинская сторона пыталась организовать необходимую помощь.

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