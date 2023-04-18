В Украине создадут внештатные военно-врачебные комиссии: подробности

Во время мобилизации в Украине из-за большой нагрузки на военных врачей есть определенные нормы, сколько за день военнослужащих может пройти ВЛК.

Правительство приняло постановление, в рамках которого предусматривается образование внештатных военно-врачебных комиссий (ВЛК), которые будут функционировать на базе гражданских медицинских учреждений.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Количество и перечень таких ВЛК с учетом текущей нагрузки определят руководство Областных военных и Киевской администраций.

Национальная служба здоровья будет заключать договоры с медучреждениями, где будет функционировать ВЛК и обеспечивать оплату предоставленных услуг по новому пакету "Медицинское освидетельствование лиц, проводимого при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки".

Все услуги, входящие в пакет программы Медгарантий будут бесплатными для проходящих ВЛК.

Напомним, образование внештатных военно-врачебных комиссий (ВЛК), которые будут функционировать на базе гражданских медицинских учреждений — одно из мер, предпринимаемых в Украине для упрощения работы ВЛК.

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